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يوفنتوس يريد فيرمينو في يناير

منشور 05 أيلول / سبتمبر 2022 - 11:40
روبرتو فيرمينو (المصدر: أ ف ب)
روبرتو فيرمينو (المصدر: أ ف ب)

يخطط يوفنتوس للتقدم بعرضٍ رسمي من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو خلال سوق الانتقالات الشتوي في شهر يناير القادم.

واستفسر البيانكونيري عن إمكانية ضم صاحب الثلاثين عاماً هذا الصيف، لكن الريدز والمدير الفني الألماني يورغن كلوب رفضوا التفريط باللاعب رفضاً تاماً.

لكن النادي الإيطالي سيتحرك من جديد لضم المهاجم البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية مطلع العام المقبل.

وخسر ليفربول خدمات نجمه السنغالي ساديو ماني الذي قرر الرحيل صوب بايرن ميونيخ مطلع سوق الانتقالات.

هل سيتخلى ليفربول عن فيرمينو في يناير؟

وقال خبير الانتقالات التركي أكرم كونور: "سيعمل يوفنتوس على التعاقد مع مهاجم البرازيل، روبرتو فيرمينو في شهر يناير."

يذكر أن عقد نجم الهجوم مع النادي الإنجليزي يمتد حتى الثلاثين من يونيو لعام 2023، وسيكون بإمكانه الرحيل مجاناً بعد نهاية الموسم الجاري ما لم يتوصل لاتفاق حول تمديده مع إدارة ليفربول.

كلمات دالة:روبرتو فيرمينوليفربوليوفنتوس

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