يوفنتوس يريد 10 ملايين يورو للتخلي عن ماندجوكيتش

قررت إدارة يوفنتوس بيع عقد المهاجم ماريو ماندجوكيتش حال وصول عرض من أجله بقيمة 10 ملايين يورو على الأقل، وفقاً لموقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي.

ويرغب مانشستر يونايتد في التوقيع مع الكرواتي في يناير القادم نظراً لكثرة إصابات مهاجميه، وعدم تعويض الفريق بالشكل المطلوب بعد رحيل روميلو لوكاكو.

ويفاضل النادي الإنجليزي بين ماندجوكيتش وموسى ديمبيلي مهاجم ليون، مع حاجة المدرب أولي غونار سولشاير إلى رأس حربة صريح على وجه السرعة قبل منتصف الموسم الجاري.

يذكر أن ماندجوكيتش أعلن رغبته في مغادرة تورينو في أقرب وقت، خصوصاً بعد مشاكله الأخيرة مع المدرب ماوريتسيو ساري وخروجه من قائمة يوفنتوس المشاركة في دوري أبطال أوروبا.