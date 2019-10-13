يوفنتوس يزاحم كبار أوروبا على إيريكسن

أفادت تقارير بأن يوفنتوس عاد للاهتمام بالتعاقد مع ونجم توتنهام كريستيان إيريكسن، والذي يحظى باهتمام من عدة أندية كبرى.

وينتهي عقد الدولي الدنماركي مع سبيرز نهاية الموسم الجاري، وسبق أن أعلن بداية الصيف عن رغبته بخوض تحدٍ جديد.

وقالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن يوفي مستعد للتحرك مجدداً لضم نجم الوسط الصيف المقبل وليس في يناير، لرغبته بضمه مجاناً.

وأوضح التقرير أن انتظار البيانكونيري للصيف قد يكلفه الصفقة في ظل اهتمام ريال مدريد وبايرن ميونيخ بضم صانع الألعاب مطلع العام الجديد.

ووفقاً للصحيفة، يريد توتنهام 30 مليون يورو مقابل التخلي عن إيريكسن للأندية المهتمة بالتعاقد معه في يناير.

وتعاقد يوفنتوس الصيف الماضي مع الثنائي آرون رامزي وأدريان رابيو مجاناً بعد انتهاء عقديهما مع آرسنال وباريس سان جيرمان على التوالي.