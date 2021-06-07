يوفنتوس يستعد لتعويض رحيل رونالدو

بدأ يوفنتوس في العمل على عدة جبهات من أجل التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذا تأكد رحيل النجم كريستيانو رونالدو عن صفوفه.

وربطت تقارير الهداف البرتغالي مؤخراً بالانتقال إلى باريس سان جرمان رغم أن عقده مع يوفي ينتهي في صيف 2022.

يوفنتوس يستعد لرحيل رونالدو

وقالت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن إشارات رونالدو للرحيل تدفع النادي للعمل على أكثر من جبهة، حيث يتحرك فيديريكو تشيروبيني، رئيس الإدارة الفنية الجديد، من أجل تأمين لاعب بديل لـ "صاروخ ماديرا".

وأضافت الصحيفة أن تجديد استعارة المهاجم ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد بات أمراً مؤكداً، سواء بقي رونالدو أو رحل.

وفي حال اختار النجم البرتغالي الذهاب إلى باريس، فإن ضم ماورو إيكاردي مهاجم الفريق الفرنسي سيكون توجهاً طبيعياً، خاصة أن يوفنتوس يراقبه منذ عدة سنوات.

كما حدد البيانكونيري غابرييل جيزوس مهاجم مانشستر سيتي، كأحد الأهداف المحتملة لا سيما أن البرازيلي لا يعيش أفضل فتراته تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.

وختمت الصحيفة بأن دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا الشاب، الذي قدم مستويات ممتازة الموسم الماضي، يدخل أيضاً دائرة اهتمامات البيانكونيري.

وفي سياق آخر أكد البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس أنه سيبقى مع البيانكونيري الموسم القادم، في ظل التقارير التي ربطته بالرحيل هذا الصيف.

وارتبط البولندي بمغادرة يوفي لإفساح المجال لضم جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان.

وقال تشيزني في تصريحات إعلامية: “مستقبلي؟ سأحاول الإجابة على هذا السؤال مرة واحدة وإلى الأبد، تم تداول هذا الموضوع عبر وسائل الإعلام منذ فترة طويلة.

“لا يوجد أي سبب يدفعني للتفكير في الرحيل، لم أتواصل مع المسؤولين”.

وتابع: “لا يوجد جدال حول رحيلي، أنا لست مسؤولا عن انتقالات يوفنتوس”.

يشار إلى أن دوناروما ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس وباريس سان جيرمان وبرشلونة.