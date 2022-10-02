يوفنتوس يستعيد توازنه بفوز كبير على بولونيا

استعاد يوفنتوس بعضاً من توازنه بفوزٍ معنوي مهم على ضيفه بولونيا وبثلاثيةٍ دون رد اليوم الأحد على ملعب آليانز ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وخسر يوفي آخر مباراتين له محلياً وأوروبياً أمام مونزا وبنفيكا، لكنه انتفض بعد انتهاء فترة الاستراحة الدولية وحقق النصر على ضيفه.

تناوب على تسجيل أهداف اللقاء كلٌ من الصربي فيليب كوستيتش ومواطنه دوشان فلاهوفيتش والبولندي آركاديوش ميليك في الدقائق 24 و 59 و 62 على الترتيب.

يوفنتوس يرتقي على سلم الترتيب العام

بهذا الفوز الثمين، رفع البيانكونيري رصيده إلى 13 نقطة جعلته يقفز إلى المركز السابع.

فيما بقي رصيد بولونيا ثابتاً عند 6 نقاط في المركز السابع عشر.