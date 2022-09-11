يوفنتوس يستعيد دي ماريا وتشيزني لمواجهة بنفيكا

يتطلع يوفنتوس لعودة نجمه الأرجنتيني آنخيل دي ماريا والبولندي فويتشيك تشيزني في الوقت المناسب قبل مواجهة بنفيكا في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم.

وسقط يوفي في اللقاء الافتتاحي أمام باريس سان جيرمان بهدفٍ لاثنين الأسبوع المنصرم، وبات مطالباً بتحقيق انتصار لتسوية أوضاعه.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن النادي القادم من مدينة تورينو يراهن على تعافي دي ماريا وتشيزني المصابين في الوقت المناسب للمشاركة أمام بنفيكا.

ويعاني يوفنتوس من إصابات مؤثرة في صفوفه حالياً، فبالإضافة للثنائي المذكور أعلاه، يبتعد النجمان الآخران الفرنسي بول بوغبا والإيطالي فيديريكو كييزا عن صفوفه ولن يعودا للملاعب إلا بحلول العام القادم على أقل تقدير.

يذكر أن البيانكونيري مدعو لمواجهة ساليرنيتانا اليوم الأحد لحساب الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ)