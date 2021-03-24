يوفنتوس يستهدف زيدان

قالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس يدرس التحرك لاستقطاب نجمه السابق زين الدين زيدان للإشراف على الفريق بدءاً من الموسم القادم.

ويدرس يوفي إقالة المدير الفني الحالي أندريا بيرلو نظراً لتراجع النتائج وتواضع المستوى بشكل عام هذا الموسم.

وباتت آمال البيانكونيري في الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي شبه معدومة نظراً لابتعاده عن إنتر ميلان المتصدر بفارق 10 نقاط.

وارتبط اسم ماسيميليانو آليغري بعودة محتملة ليوفنتوس، فيما يدرس النادي التحرك لجلب زيدان الذي أشارت تقارير إلى أنه يرغب بالعمل مجدداً مع كريستيانو رونالدو.