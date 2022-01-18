يوفنتوس يسحق سامبدوريا 4-1 ويبلغ ربع نهائي كأس إيطاليا

سحق يوفنتوس ضيفه سامبدوريا بأربعة أهداف لهدف على ملعب آليانز ليلة الثلاثاء ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا ليبلغ بالتالي ربع النهائي.

تناوب على تسجيل أهداف البيانكونيري كلٌ من الكولومبي خوان كوادرادو (25)، ودانييلي روغاني (52)، والأرجنتيني باولو ديبالا (67)، والإسباني ألفارو موراتا (77 من ركلة جزاء).

أما هدف البلوتشيركياتي الوحيد فحمل توقيع أندريا كونتي في الدقيقة 53.

وسيلاقي يوفنتوس في الدور القادم الفائز من مواجهة دور الـ 16 الأخرى التي ستجمع كالياري وساسوولو.

وفي لقاء آخر ضمن الدور ذاته، فاز لاتسيو على غريمه أودينيزي 1-0 بعد التمديد بهدف سجله المهاجم تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 106 على ملعب أولمبيكو.