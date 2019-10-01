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يوفنتوس يسحق ليفركوزن بثلاثيةٍ نظيفة

منشور 01 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 09:12
رونالدو يسجل هدفه الـ 127 في دوري أبطال أوروبا
رونالدو يسجل هدفه الـ 127 في دوري أبطال أوروبا

سحق يوفنتوس الإيطالي ضيفه باير ليفركوزن الألماني بثلاثة أهداف دون رد على ملعب آليانز آرينا ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

سجل غونزالو هيغواين الهدف الأول في الدقيقة 17 بعد تشتيت خاطئ من الدفاع، ليسيطر على الكرة بشكل مميز ويسددها في الشباك من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 62، أضاف فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني بعدما عاد الحكم إلى تقنية الفيديو لتأكيد صحته.

وفي الدقيقة 83 حل باولو ديبالا أخيراً على حساب هيغواين، ليصنع الهدف الثالث لكريستيانو رونالدو في الدقيقة 89، وتنتهي المباراة بفوز السيدة العجوز، وهو الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بهذا الانتصار، قفز يوفنتوس لصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد، فيما يحتل لوكوموتيف موسكو المركز الثالث بـ 3 نقاط، وأخيراً يتذيل باير ليفركوزن المجموعة بلا نقاط.

Via SyndiGate.info


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