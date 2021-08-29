يوفنتوس يسعى لاستعارة إيكاردي من باريس سان جيرمان

يعمل يوفنتوس على استعارة النجم الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي من باريس سان جيرمان قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية نهاية الشهر الجاري.

وقالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن الصفقة قد تصبح دائمة بحلول صيف العام المقبل إذا ما سارت المفاوضات بشكلٍ صحيح.

وتراجع ترتيب المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً في الفريق الباريسي بعد التعاقد مع مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي مؤخراً الذي وصل إلى العاصمة الفرنسية عقب انتهاء عقده مع برشلونة.

إيكاردي وكين يقتربان من يوفنتوس

في المقابل، يقترب يوفي من الحصول على مويسه كين مهاجم إيفرتون الشاب على سبيل الإعارة لموسمين، إلا أنه يرغب أيضاً في ضم إيكاردي صاحب الخبرة الأكبر.

وخسر البيانكونيري خدمات هداف السيري آ للموسم الماضي كريستيانو رونالدو الذي قرر إكمال مسيرته مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

يذكر أن يوفنتوس استهل الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بتعادل أمام أودينيزي 2-2 وخسارة مفاجئة على أرضه من إيمبولي أمس السبت بهدفٍ دون رد.