يوفنتوس يسعى لخطف صفقة بوغبا من ريال مدريد

أكدت مصادر مطلعة في الدوري الإيطالي أن يوفنتوس يستعد للانقضاض على نجمه السابق بول بوجبا لاستعادته من مانشستر يونايتد، وذلك قبل تحرك ريال مدريد نحوه بناءً على رغبة ملحة من المدرب زين الدين زيدان.

وقد أعدت إدارة البيانكونيري عرضاً بقيمة 140 مليون يورو من أجل ضم صاحب الـ 26 عاماً، والذي عبر في وقتٍ سابق عن رغبته في مغادرة يونايتد الذي نشأ فيه بحثاً عن استعادة مستواه الذي تراجع منذ عودته لأولد ترافورد.

على الجانب الآخر، قالت صحيفة "إيه بي سي" أن ريال مدريد يدرس استقدام بوغبا مقابل 125 مليون يورو، وإذا صحت هذه الأنباء، سيكون فريق السيدة العجوز الأقرب لخطف لاعب الوسط الفرنسي.