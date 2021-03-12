يوفنتوس يسعى للتخلص من رونالدو بعد وداع دوري أبطال أوروبا

يدرس يوفنتوس مصير نجمه كريستيانو رونالدو، كونه يكبد النادي خسائر مالية ضخمة، بعد فشله في مساعدة الفريق على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الأساسي الذي تم التعاقد معه من أجل.

وضم النادي الإيطالي الهداف البرتغالي مقابل 100 مليون يورو من ريال مدريد عام 2018.

وودع يوفنتوس البطولة الثلاثاء الماضي أمام بورتو، بعد فوزه على ملعبه بنتيجة «3-2»، لكنه خسر الذهاب «1-2». وحمّل الكثيرون رونالدو 36 عاماً مسؤولية الخروج من البطولة، لا سيما في الركلة الحرة التي سجل منها بورتو الهدف الثاني حينما تواجد في حائط الصد.

وقالت صحيفة «توتوسبورت»، التي تصدر في تورينو، أن أندريا أنييلي، رئيس النادي، سيعقد جلسة مع رونالدو، لبحث رحيله قبل انتهاء عقده الحالي المستمر حتى يونيو 2022، ويتقاضى بموجبه 30 مليون يورو سنوياً.

ونشرت الصحيفة، على غلافها، صوراً لرونالدو واثنين من اللاعبين الشبان في يوفنتوس وهما الجناح فيديريكو كييزا الذي سجل أهداف الفريق الثلاثة أمام بورتو، وماتيس دي ليخت قلب الدفاع، وعنونت: «يوفي... إعادة التأسيس».

أما جارتها «لا غازيتا ديلو سبورت» فذكرت أن رونالدو، قد لا يكون سعيداً، لكنه يعلم أنه ليس من السهل أن يحصل على نفس راتبه في نادٍ آخر، وقد يكون الحل برحيله نهاية الموسم.

وكان جيوفاني كوبولي جيلي الرئيس السابق ليوفنتوس أكد في تصريحات لإذاعة "بونتو نوفو" الإيطالية، أن الصفقة كانت خاطئة منذ البداية لضخامة قيمتها.