يوفنتوس يسعى للتعاقد مع أشرف حكيمي

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي المعار من ريال مدريد وفقاً لموقع “كالتشيوميركاتو” الإيطالي، لكنه لن يتخذ الآن أي خطوة بشأن ضمه.

وأشارت إلى أن قرار يوفي يعود إلى أن الدولي المغربي يلعب مع دورتموند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، كما أن عقده مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2021.

يذكر أنه تم تصعيد حكيمي إلى الفريق الأول في ريال مدريد عام 2017، قبل أن ينتقل إلى دورتموند معاراً لمدة موسمين في صيف 2018.

ويتميز حكيمي بالقدرة على اللعب في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر.

ويركز يوفنتوس على ضم اللاعبين المميزين في صفقات مجانية، بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم السابقة.