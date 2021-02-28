يوفنتوس يسقط في فخ التعادل مع فيرونا ويبتعد عن الصدارة

أهدر يوفنتوس نقطتين ثمينتين في سباق صدارة الدوري الإيطالي بسقوطه في فخ التعادل بهدف لمثله مع مستضيفه هيلاس فيرونا في المباراة التي أقيمت على ملعب مارك أنتونيو بينتيغودي ضمن المرحلة الـ 24 من البطولة.

بعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، نجح النجم كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف التقدم للبيانكونيري في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 77، أدرك فيرونا التعادل عن طريق أنتونين باراك، ليقتنص نقطة ثمينة.

بهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع فيرونا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن.

ويمثل هذا التعادل ضربة قوية لآمال فريق السيدة العجوز في الاحتفاظ باللقب للموسم العاشر على التوالي، حيث يبتعد فريق المدرب الشاب أندريا بيرلو عن غريمه إنتر المنفرد بالصدارة بفارق 7 نقاط.

وعلى الرغم من أن يوفي لم يخسر إلا في 3 مباريات في الدوري، إلا أن البيانكونيري عانى من السقوط في فخ التعادل في 7 مباريات، وهو ما أبعده عن الصدارة.