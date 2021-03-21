يوفنتوس يسقط من جديد ويقلص آماله في المنافسة على اللقب

سقط يوفنتوس من جديد وهذه المرة أمام ضيفه بينيفينتو بهدفٍ دون رد على ملعب آليانز ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإيطالي لتتقلص آماله أكثر في الاحتفاظ باللقب.

جاء الهدف الوحيد عن طريق أدولفو غايش في الدقيقة 69.

بهذه الخسارة وهي الرابعة ليوفنتوس هذا الموسم، تجمد رصيد فريق المدرب أندريا بيرلو عند 55 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن أتالانتا.

فيما رفع بينيفينتو الذي يشرف عليه فيليبو إنزاغي رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر ليبتعد أكثر عن منطقة الهبوط.

يذكر أن هذه هي الهزيمة الأولى ليوفنتوس أمام بينيفينتو في الدوري الإيطالي عبر التاريخ.