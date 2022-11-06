يوفنتوس يصعق إنتر ميلان بهدفي رابيو وفاجيولي

صعق يوفنتوس ضيفه إنتر ميلان بهدفين نظيفين في مباراة ديربي إيطاليا التي جمعتهما على أرضية ملعب آليانز لحساب الجولة الـ 13 من بطولة الدوري (سيري آ).

جاء هدفا اللقاء عن طريق النجمين الفرنسي أدريان رابيو والإيطالي الشاب نيكولو فاجيولي في الدقيقتين 52 و 85 على التوالي.

وألغى الحكم هدفاً للبرازيلي دانيلو مدافع صاحب الضيافة إثر لمسة يد بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد (VAR).

يوفنتوس يقفز إلى المركز الخامس

بهذا الانتصار المهم، وهو الرابع على التوالي، رفع يوفي رصيده إلى 25 نقطة جعلته يرتقي إلى المركز الخامس.

فيما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 24 نقطة في المركز السابع على سلم الترتيب العام.