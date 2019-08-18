يوفنتوس يضحي بديبالا لحسم صفقة إيكاردي

قالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، الأحد، أن إدارة يوفنتوس لا تزال تفكر في ضم ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، حتى لو كلفها الأمر رحيل باولو ديبالا.

ويريد مسؤولو يوفي الحصول على خدمات الأرجنتيني إيكاردي في صفقة تبادلية مع مواطنه، دون دفع أي مقابل مالي إضافي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم رغبة إدارة إنتر في رحيل قائده السابق بأي طريقة نظراً لمشاكله الأخيرة، إلا أن جماهير النادي تفضل انتقاله إلى نابولي أو روما بدلاً من يوفنتوس بسبب الصراعات التاريخية بين الفريقين.

يذكر أن أنتونيو كونتي مدرب إنتر طالب إدارة ناديه بجلب مهاجم جديد، لعدم موافقته على استمرار إيكاردي خلال الموسم القادم مهما كانت المعوقات.