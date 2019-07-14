يوفنتوس يضع خطة لضم إيسكو

يواصل يوفنتوس، سعيه للظفر بخدمات إيسكو، لاعب خط وسط ريال مدريد.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلاً عن تقارير إيطالية أن يوفي لا زال مصمماً على ضم نجم الوسط، رغم أن اللاعب ليس على وشك الرحيل في الوقت الحالي.

وكان زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قد عقد جلسة مع الدولي الإسباني لإبلاغه بأنه سيكون ضمن خططه، لكن على مقاعد البدلاء في الموسم الجديد.

وتأمل إدارة البيانكونيري أن يغير إيسكو رأيه قبل نهاية سوق الانتقالات، عندما يتأكد من أنه لن يحظى بفرصة حقيقية الموسم المقبل.