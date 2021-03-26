يوفنتوس يضع خطة للتعاقد مع بوغبا

قال موقع “كالتشيوميركاتو” الإيطالي بأن يوفنتوس سببيع أكثر من لاعب من أجل التعاقد مع بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ورحل الدولي الفرنسي عن يوفي في صيف 2016، لينضم ليونايتد مقابل حوالي 105 ملايين يورو.

وبعد مرور 5 أعوام على رحيل بوغبا، حاول يوفنتوس مجدداً، وبالتحديد في الصيف الماضي، استعادة نجمه.

وأشار الموقع إلى أن البيانكونيري وضع خطة لتمويل صفقة ضم نجم الوسط، وذلك من خلال بيع آرون رامزي وأدريان رابيو.

وأضاف الموقع أن الثنائي وصلهما أكثر من عرض، حيث يرغب ويست هام وكريستال بالاس بالظفر بخدمات الدولي الويلزي، بينما يتصارع الثنائي برشلونة ومانشستر سيتي لضم رابيو.

يذكر أن عقد بوغبا يمتد مع مانشستر يونايتد حتى صيف عام 2022.