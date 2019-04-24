يوفنتوس يضع خطة للحصول على فيليكس

كشفت تقارير إيطالية أن يوفنتوس بدأ الإعداد لخطة ضم الموهبة جواو فيليكس من بنفيكا، والتي تتضمن التضحية بعدد من نجومه.

ويتابع يوفي تطور النجم البرتغالي الصاعد منذ بداية الموسم، لكنه ليس الطرف الوحيد المهتم به في ظل رغبة مانشستر سيتي وريال مدريد في ضمه أيضاً.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" المقربة من البيانكونيري إن إدارة يوفي اجتمعت مع وكيل اللاعب جورجي مينديش لوضع استراتيجية للتعاقد مع فيليكس.

وأفاد التقرير أن عرض يوفنتوس سيكون 60 مليون يورو، بالإضافة لروجيريو، لاعب ساسولو الحالي، وماتياس بيريرا، لاعب فريق الشباب، أو زميله لوكاس روسا.

وتحدثت الصحيفة أن يوفنتوس لن يدفع مبلغ 120 مليون يورو الذي حدده بنفيكا سعراً لفيليكس، وسيحاول إقناعه عبر مينديش بقبول العرض.

وسيمول يوفنتوس وفقاً للتقرير الصفقة من خلال بيع أحد نجميه باولو ديبالا أو دوغلاس كوشتا من أجل توفير الأموال اللازمة لشراء فيليكس وتدعيم الصفوف الصيف القادم.

يذكر أن يوفنتوس حسم لقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي بعد انتصاره على فيورنتينا المرحلة الفائتة.