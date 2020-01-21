يوفنتوس يطالب برشلونة برفع قيمة صفقة راكيتيتش وبيرنارديسكي

كشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس يريد الحصول على قيمة مادية كبيرة من برشلونة في الصفقة التبادلية التي تخص الثنائي إيفان راكيتيتش وفيديريكو بيرنارديسكي.

ورد يوفي على عرض البارسا بطلب قيمة مادية أكبر من المعروضة بالإضافة للحصول على خدمات نجم الوسط الكرواتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتراجع دور راكيتيتش رفقة برشلونة هذا الموسم بعد قدوم فرينكي دي يونغ وتألق آرتورو فيدال وآرتور بالإضافة لتصعيد ريكي بويغ.

وتعد الصفقة أيضاً فرصة عظيمة بالنسبة لبيرنارديسكي الذي عانى في الأشهر الأخيرة من انتقادات عديدة من قبل جماهير يوفنتوس.

وذكرت الصحيفة أن المحادثات ستستمر بين برشلونة ويوفنتوس في الأيام المقبلة على أمل التوصل لاتفاق قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن راكيتيتش كان مطلوباً من قبل إنتر قبل عدة أسابيع إضافة لفيدال.