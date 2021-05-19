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يوفنتوس يظفر بكأس إيطاليا على حساب أتالانتا

منشور 19 أيّار / مايو 2021 - 08:58
كييزا (يمين) يقود يوفنتوس للفوز
كييزا (يمين) يقود يوفنتوس للفوز

فاز يوفنتوس بكأس إيطاليا بعد تغلبه في المباراة النهائية التي استضافها ملعب مابي على غريمه أتالانتا بهدفين لهدف.

جاء هدفا البيانكونيري عن طريق ديان كولوسيفسكي بتسديدة ذكية في الدقيقة 31، لكن روسلان مالينوفسكي منح الفريق القادم من بيرغامو التعادل قبل نهاية الشوط بـ 4 دقائق بتسديدة عجز الحارس جيانلويجي بوفون عن التصدي لها.

وفي الشوط الثاني، أضاف فيديريكو كييزا الهدف الثاني للبيانكونيري إثر تبادل مميز بالكرة مع كولوسيفسكي قبل أن يسدد بمهارة بين ساقي الحارس بييرلويجي غوليني في الدقيقة 73.

يذكر أن هذا هو اللقاء الأخير مبدئياً للحارس بوفون الذي أعلن عن رحيله عن يوفنتوس نهاية الموسم الجاري.

وقد يشفع الفوز بهذا اللقب إضافة لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا للمدرب أندريا بيرلو الذي تحوم الشكوك حول مستقبله مع يوفنتوس.

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