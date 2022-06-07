يوفنتوس يعدل عرضه لإبعاد دي ماريا عن برشلونة

قالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن يوفنتوس سيعمل على تعديل العرض المقدم للنجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا حتى يبعده عن برشلونة المهتم بخدماته أيضاً.

وبدا أن نجم باريس سان جيرمان السابق في طريقه لارتداء قميص البيانكونيري، إلا أن اهتمام البارسا المزعوم بخدماته دفعته للتريث قبل الالتزام مع يوفي.

وكشف دي ماريا في تصريحات بعد انتصار منتخب بلاده على نظيره الإيطالي بثلاثية دون رد الأسبوع الماضي بأنه لم يحدد بعد وجهته المقبلة.

ويحتاج يوفنتوس لتعزيز صفوفه وتحديداً على الأجنحة، ويخشى من أن ينجح البلاوغرانا في خطف الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاماً خلال الأيام المقبلة.

ويعتبر برشلونة من أنجح الفرق في حسم الصفقات المجانية والتي جلب من خلالها لاعبين من أمثال ممفيس ديباي وإيريك غارسيا.

وتغري فرصة اللعب في صفوف البلاوغرانا النجم الأرجنتيني على ما يبدو أكثر من فكرة ارتداء قميص يوفنتوس.