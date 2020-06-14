يوفنتوس يعرض رامزي على توتنهام

اقترب آرون رامزي من الرحيل عن يوفنتوس، وذلك بعد عام واحد فقط من الانتقال إلى البيانكونيري قادماً من آرسنال في صفقة انتقال حر.

وفشل الدولي الويلزي في إثبات ذاته في موسمه الأول بالملاعب الإيطالية مع يوفي، ويبدو أنه سيرحل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "ذا سن" البريطانية إلى خطوة غير متوقعة من يوفنتوس الذي عرض لاعبه على توتنهام على سبيل الإعارة.

ويرغب يوفي في التخلص من الراتب الضخم الذي يتقاضاه الويلزي والبالغ 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع من خلال عرضه على توتنهام.

وأكد التقرير أن يوفنتوس يفكر أيضاً في إدراج رامزي كجزء من صفقة تبادلية لجلب أهداف أخرى، واستخدامه في صفقة انتقال بول بوغبا من مانشستر يونايتد.

وسيواجه رامزي مشكلة إذا تمت صفقة انتقاله إلى توتنهام، نظراً للعداوة مع الجار وفريقه السابق آرسنال.

وغاب لاعب الوسط الويلزي عن المشاركة مع يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا هذا الأسبوع ضد ميلان بسبب الإصابة.