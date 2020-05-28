يوفنتوس يعرض 11 لاعباً للبيع

ركزت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية على الصفقات المتوقعة ليوفنتوس، حيث كشفت أنه وضع خطة للتعاقد مع لاعبين جدد من خلال عرض 11 لاعباً لديه للبيع أبرزهم الحارس ماتيا بيرين، والمدافع دانييلي روغاني وكل من أدريان رابيو وغونزالو هيغواين.

وأوضحت الصحيفة أن يوفي حدد سعر اللاعبين، فالسعر الذي حدده لبيع مهاجمه غونزالو هيغواين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 18 مليون يورو، لضمان عدم الخسارة من بيعه في ميزانيته العمومية.

في المقابل يريد نادي «السيدة العجوز» التعاقد مع بعض اللاعبين في مختلف المراكز، وأبرزهم بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الذي سبق له أن لعب في يوفي وتألق معه، بالإضافة للمهاجم إيرلينغ هالاند الذي كان قريباً من الانتقال للفريق في سوق الانتقالات الشتوية لكن بوروسيا دورتموند خطفه منه، بالإضافة لبعض اللاعبين الشباب وقد يكون اللاعب حسام عوام نجم ليون من بينهم وهذا ما كشفت عنه الصحيفة أمس، بعد أن قدم موسماً كبيراً مع ليون في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.