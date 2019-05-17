يوفنتوس يعلن رحيل آليغري

أعلن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الأخيرة، أن مدربه الحالي ماسيميليانو آليغري لن يستمر معه الموسم المقبل.

واستلم المدير الفني الإيطالي منصبه قبل خمس سنوات، ويملك سجلاً حافلاً مع الفريق الذي قاده إلى الفوز باللقب المحلي 5 مرات، وإلى التتويج بكأس إيطاليا 4 مرات وكأس السوبر الأوروبي مرتين.

كما تمكن آليغري من إيصال يوفي لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، خسرهما أمام برشلونة عام 2015 وريال مدريد بعد ذلك بعامين.

ورغم فوز البيانكونيري بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، إلا أن التعثر المبكر الأوروبي والخروج على يد أياكس أمستردام دفع إدارة النادي للبحث عن بدائل أخرى.

ويسعى يوفنتوس لتعويض آليغري بمدرب قادر على تحقيق الحلم والتتويج باللقب الأوروبي المستعصي على الفريق لأكثر من عشرين عاماً.