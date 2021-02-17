يوفنتوس يعلن غياب كوادرادو

أعلن يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي، أن نجمه خوان كوادرادو، سيغيب عن ثلاث مباريات قادمة بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال يوفنتوس في بيان: «خضع خوان كوادرادو لفحوص صباح الثلاثاء كشفت عن إصابة منخفضة الدرجة في عضلات الفخذ اليمنى الخلفية.

«ستتم إعادة تقييم حالته في غضون عشرة أيام».

وسيغيب الكولومبي عن مباراة يوفي في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال أمام مستضيفه بورتو اليوم، وعن مباراتين في الدوري الإيطالي أمام كروتوني وفيرونا.

وخرج كوادرادو البالغ من العمر 32 عاماً مصاباً بين الشوطين خلال هزيمة يوفنتوس 0-1 أمام نابولي يوم السبت الماضي.