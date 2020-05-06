يوفنتوس يعود للتدريبات رسمياً

أعلن يوفنتوس عودة تدريبات لاعبيه بعد قرار الحكومة بالسماح باستئناف التدريبات الفردية للأندية.

وكشف يوفي في بيان رسمي خطته لحين عودة التدريبات الجماعية مؤكداً التزامه بتعليمات الحكومة الإيطالية بشأن الإجراءات الاحترازية.

وكان كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وصل مساء أمس الأول إلى مدينة تمهيداً لعودة التدريبات واستئناف الدوري الإيطالي.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو قبل أن يتوقف الدوري في مارس الماضي بسبب وباء كورونا.

وأشارت تقارير إلى أن العودة المحتملة لاستئناف النشاط ربما تكون في الرابع من الشهر القادم.