يوفنتوس يعود لمطاردة هالاند

أكد تقرير إيطالي أن يوفنتوس عاد لمطاردة إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند وأنه لم يرم المنديل للفوز بخدمات العملاق النرويجي.

ووفقاً لموقع “كالتشيوميركاتو” الإيطالي، أثبت هالاند أنه مهاجم الحاضر والمستقبل بسبب امتلاكه قدرات استثنائية خصوصاً بعد البداية التي أظهرها بعد انتقاله إلى الفريق الألماني مطلع العام.

وأشار إلى أن يوفنتوس حاول ضم النرويجي في 2018، بعدما تقدم فابيو باراتيتسي المدير الرياضي لنادي السيدة العجوز بعرض قيمته 5 ملايين يورو لنادي مولده.

وأوضح أن هالاند فضل الانتقال إلى ريد بول سالزبورغ، حتى يكون بطلاً ويحصل على فرصة حقيقية في المشاركة.

وقال الموقع الإيطالي أن يوفنتوس كان من المهتمين بضم النرويجي في السوق الشتوي الماضي، لكن اللاعب فضل التوقيع لدورتموند.

وذكر كالتشيوميركاتو أن هالاند لا يزال على رادار يوفنتوس بعد محاولتين فاشلتين، لكن النادي الإيطالي لن يتحرك لضمه نهاية الموسم، وإنما سيكون عرض السيدة العجوز للمهاجم النرويجي بعد عام أو عامين من الآن.

وانضم هالاند إلى دورتموند في يناير قادماً من سالزبورغ، إلا أن مواصلة تألقه في البوندسيلغا جذبت أنظار عمالقة أوروبا نحوه وخاصة يوفنتوس وريال مدريد.

وفي محاولة للرد على بعض الأخبار التي برزت مؤخراً حول اهتمام عديد الأندية بخدماته خرج النجم النرويجي للإعلام في محاولة للكشف عن الجوانب التي سيأخذها في الاعتبار عند اتخاذ الخطوة التالية في مسيرته.

وقال هالاند في تصريحات لشبكة “يوروسبورت” “التوقيت هو كل شيء قبل اختيار النادي الذي ستذهب إليه، عليك أن تقيس حجم ما وصلت إليه، ومدى جودة النادي، والناس هناك، وكيف يعتنون بك وكيف يساعدونك على التطور”.

وأضاف “هناك العديد من العوامل وأذكر أنه عندما تحدثنا عن سالزبورغ والنوادي المختلفة اكتشفنا في وقت مبكر جداً أن سالزبورغ كان الخيار الأفضل”.