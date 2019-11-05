يوفنتوس يتقدم بعرض ضخم لضم هدف ريال مدريد ويونايتد

أشارت تقارير إيطالية إلى انضمام يوفنتوس لسباق الطامعين في الحصول على توقيع المهاجم الصاعد إيرلينغ براوت هالاند، المطلوب أيضاً من قبل ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" أن إدارة بطل إيطاليا، بدأت بالتحرك لإقناع النجم النرويجي وإدارة ناديه ريد بول سالزبورج بفكرة الانتقال إلى تورينو بدلاً من الشياطين الحمر أو الملكي.

وراهن المصدر على احتدام المنافسة بين عمالقة أوروبا على صاحب الـ 19 عاماً خلال الأسابيع والأشهر القادمة، لا سيما بعد انفجار موهبته التهديفية هذا الموسم، بدك شباك خصومه 22 مرة من مشاركته في 16 مباراة، منها ستة أهداف في الدور الأول لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

وعلمت الصحيفة من مصادرها، أن إدارة البيانكونيري افتتحت المزاد، بجس نبض المدير الرياضي لسالزبورج كريستوف فروند، بعرض 100 مليون يورو، للحصول على توقيع النجم الاسكندينافي، وذلك بالرغم من أن النادي النمساوي ينتظر ضعف هذا المبلغ.

ورغم رفض هالاند نفسه عرض يوفي من قبل، لرغبته الشخصية في تطوير نفسه مع سالزبورغ، إلا أن الإدارة الإيطالية تثق أن وجود الأسطورة كريستيانو رونالدو في تورينو، سيدفع النجم الشاب للموافقة هذه المرة، استناداً لتصريح سابق لصاحب الشأن، اعترف فيه بأن "صاروخ ماديرا" هو مثله الأعلى في كرة القدم.