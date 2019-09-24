يوفنتوس يفضل إيريكسن على إيسكو

تفضل إدارة يوفنتوس التعاقد مع كريستيان إيريكسن، على ضم فرانسيسكو إيسكو نجم ريال مدريد وفقاً لموقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي.

وكان يوفي قريباً من استقطاب إيسكو نهاية الموسم الماضي، لكن المفاوضات توفقت بعد عودة زين الدين زيدان لتدريب الملكي، إضافة إلى رحيل ماسيميليانو آليغري، مدرب البيانكونيري السابق الذي أراد النجم الإسباني بشدة.

وقرر ماوريتسيو ساري المدير الفني الحالي لبطل إيطاليا أسماء أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالإضافة إلى تركيز الإدارة الحالية على جلب الدنماركي لاعب وسط توتنهام.

يذكر أن عقد إيريكسن مع سبيرز سينتهي في صيف 2020، لذلك يمكنه الانتقال مجاناً إلى تورينو كما حدث مع الثنائي آرون رامزي وأدريان رابيو، علماً بأن اللاعب يفضل ريال مدريد وفقاً لتقارير إعلامية أخرى.