يوفنتوس يفقد الوصافة بالتعادل مع فيورنتينا

فرط يوفنتوس في فرصة جديدة للمنافسة على صدارة الدوري الإيطالي بعد التعادل مع مستضيفه فيورنتينا بنتيجة 1-1، في إطار مباريات المرحلة 33 من البطولة.

ظهر أصحاب الأرض بشكل جيد خلال النصف ساعة الأولى وتمكن دوشان فلاوفيتش من التقدم في الدقيقة 29 بعد تنفيذ ركلة جزاء بنجاح.

وفي الشوط الثاني، حاول الضيوف معادلة النتيجة من خلال الاعتماد على العرضيات والتصويب من خارج المنطقة، وسجل ألفارو موراتا هدف التعادل في الدقيقة 46.

بهذه النتيجة، يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 66 نقطة وبفارق الأهداف عن ميلان الوصيف الذي سيخوض لقاءه أمام لاتسيو غداً.

فيما ارتفع رصيد فيورنتينا إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر.