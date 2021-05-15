يوفنتوس يفوز على إنتر البطل ويتمسك بحلم دوري الأبطال

حقق يوفنتوس فوزاً مهماً وصعباً للغاية على ضيفه إنتر ميلان، بثلاثة أهداف لاثنين، اليوم السبت، ضمن لقاءات المرحلة 37 من الدورى الإيطالي على ملعب آليانز.

وحصل يوفي على ركلة جزاء احتسبها الحكم جيانباولو كالفاريزي بعد العودة لتقنية الفيديو إثر عرقلة ماتيو دارميان لمدافع يوفنتوس في الدقيقة 23، سددها كريستيانو رونالدو، لكن سمير هاندانوفيتش حارس إنتر تصدى لها، قبل أن يكمل عليها البرتغالي ويسكنها الشباك في الدقيقة 24.

بعد 10 دقائق، حصل مهاجم إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز على ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد العودة أيضاً لتقنية الفيديو إثر خطأ على ماتيس دي ليخت، سددها روميلو لوكاكو على يمين الحارس فويتشيك تشيزني بنجاح في الدقيقة 35.

لكن خوان كوادرادو سجل الهدف الثاني للبيانكونيري من تسديدة قوية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لينتهى الشوط بتقدم فريق السيدة العجوز 2-1.

في الشوط الثاني، حصل لاعب وسط يوفي رودريغو بينتانكور على البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في الدقيقة 55.

وعادل إنتر النتيجة في الدقيقة 83 حين سجل جيورجيو كييليني هدفاً عكسياً، أكده الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتمكن كوادرادو نجم اللقاء من إحراز هدف الفوز ليوفي في الدقيقة 88 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلته من قِبل البديل إيفان بيريسيتش.

وفي اللحظات الأخيرة حصل مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان إنتر ميلان على البطاقة الحمراء فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة، تمسك يوفنتوس بأمل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ورفع رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، بينما تجمد رصيد إنتر عند 88 نقطة في الصدارة.