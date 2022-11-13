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يوفنتوس يفوز على لاتسيو بثلاثية ويقفز للمركز الثالث

منشور 13 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 09:38
يوفنتوس يتفوق على لاتسيو (المصدر: أ ف ب)
يوفنتوس يتفوق على لاتسيو (المصدر: أ ف ب)

سحق يوفنتوس ضيفه لاتسيو بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ملعب آليانز في ختام مواجهات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإيطالي قبل أيام من انطلاق نهائيات كأس العالم قطر 2022.

جاءت الثلاثية عن طريق كلٍ من الإيطالي الشاب مويسه كين (هدفان) في الدقيقتين 43 و 54، والبولندي آركاديوش ميليك (90).

يوفنتوس يرتقي إلى المركز الثالث

بهذا الانتصار، رفع يوفي رصيده إلى 31 نقطة جعلته يقفز إلى المركز الثالث على سلم الترتيب العام بفارق 10 نقاط عن نابولي المتصدر ونقطتين عن أي سي ميلان صاحب المركز الثاني.

فيما بقي رصيد لاتسيو ثابتاً عند 30 نقطة ليتراجع بدوره إلى المركز الرابع.

كلمات دالة:يوفنتوسلاتسيومويسه كينآركاديوش ميليك

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