يوفنتوس يقتحم السوق الشتوي لتعزيز صفوفه

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، عن الملامح الأولى للسوق الشتوي الذي ينوي مسؤولو يوفنتوس اقتحامه بصفقات من العيار الثقيل.

وقال موقع “كالتشيوميركاتو” الإيطالي، أن فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي ليوفي، ينوي إجراء 3 صفقات على الأقل خلال يناير المقبل.

وأشار إلى أن المنافسة القوية بين يوفنتوس وإنتر هذا الموسم في السيري آ، أظهرت نقاط ضعف فريق السيدة العجوز والتي سيسعى للتخلص منها بضم لاعبين على مستوى عالٍ من الجودة.

وأوضح الموقع أن الصفقتين الرئيسيتين ليوفي في الشتاء هما توماس مونييه الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان، وزميله ليوناردو باريديس في خط الوسط، كما ارتبط إيرلينغ هالاند مهاجم ريد بول سالزبورغ بالبيانكونيري، إلا أنه قرر الانتقال إلى بوروسيا دورتموند.

يذكر أن يوفنتوس يتساوى مع إنتر ميلان في صدارة الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة لكلٍ منهما، كما تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.