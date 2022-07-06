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يوفنتوس يقترب من حسم صفقتي دي ماريا وبوغبا

منشور 06 تمّوز / يوليو 2022 - 10:44
بول بوغبا (المصدر: أ ف ب)
بول بوغبا (المصدر: أ ف ب)

اقترب يوفنتوس من الإعلان رسمياً عن إتمام صفقتي النجمين الأرجنتيني آنخيل دي ماريا والفرنسي بول بوغبا وفقاً لتقرير نشره موقع "جول" العالمي اليوم الأربعاء.

وسيصل النجمان إلى تورينو خلال الأيام القادمة للتوقيع على كشوفات الانضمام للبيانكونيري في صفقتي انتقال حر.

وانتهى مؤخراً عقد دي ماريا مع باريس سان جيرمان، فيما وصل الاتفاق الذي يربط بوغبا بمانشستر يونايتد إلى نهايته.

ويمني الأرجنتيني النفس في أن يواصل مسيرته الاستثنائية أوروبياً بعد فترات ناجحة في صفوف ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبنفيكا.

فيما ستكون عودة بوغبا إلى يوفنتوس مليئة بالمشاعر كونه رحل عن الفريق في قمة عطائه عام 2016 صوب مانشستر يونايتد بالذات.

بول بوغبا يعود إلى يوفنتوس (المصدر: أ ف ب)
بول بوغبا (المصدر: أ ف ب)
كلمات دالة:يوفنتوسبول بوغباآنخيل دي ماريامانشستر يونايتدباريس سان جيرمان

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