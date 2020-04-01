يوفنتوس يقرر التخلص من هيغواين

ترغب إدارة يوفنتوس إنهاء خدمات غونزالو هيغواين في أقرب وقت ممكن، بسبب انخفاض مستواه مع حصوله على راتب مرتفع يكلف خزينة النادي مبالغ كبيرة.

وأكد الصحفي الموثوق فابريتسيو رومانو، الثلاثاء، أن الأرجنتيني لن يستمر مع يوفي حتى نهاية عقده في صيف 2021، لذلك فإن النادي قد يبيعه بشكل رسمي بعد نهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يبحث مسؤولو السيدة العجوز عن رأس حربة جديد، بعد عودة المسابقات الكروية مرة أخرى، لمزاملة الثنائي كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا.

على جانب آخر، قرر النادي الإيطالي تجديد عقد باولو ديبالا بشكل رسمي، نظراً لمستوياته الجيدة التي قدمها هذا الموسم في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.