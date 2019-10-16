يوفنتوس يقطع الطريق على الساعين لضم رونالدو

بعث فابيو باراتيتشي مدير يوفنتوس الرياضي رسالة محبطة لجميع الطامعين في الانقضاض على النجم كريستيانو رونالدو مع نهاية هذا الموسم أو الموسم المقبل.

وأصر المسؤول البارز في يوفي على أن "صاروخ ماديرا" لن يغادر تورينو حتى بعد انتهاء عقده الحالي الممتد حتى منتصف عام 2022.

ووقع الدون في صيف 2018 على عقد ارتباطه بفريق السيدة العجوز لمدة 4 مواسم قادماً من ريال مدريد مقابل حوالي 100 مليون جنيه استرليني شاملة المتغيرات، لكن مؤخراً انتشرت شائعات عن احتمال رحيله قريباً.

ورداً على هذه الأقاويل، قال باراتيتشي لوسائل الإعلام الإيطالية: "لا يركز رونالدو سوى على أهدافه الحالية، ولا أتصور أبداً أنه ينوي المغادرة مع نهاية الموسم أو حتى في وقت لاحق، فهو مرتبط بعقد معنا، والأهم من ذلك أننا سعداء للغاية معه وهو كذلك".

وتأتي تصريحات مدير يوفي بالتزامن مع لحظات تاريخية يعيشها البرتغالي، بوصوله لهدفه الشخصي رقم 700 في مسيرته الاحترافية، إذ بات سادس لاعب في التاريخ يصل لهذا المعدل التهديفي والأول في القرن الجديد، مبتعداً بفارق 28 هدفاً عن غريمه التقليدي ليونيل ميسي.