يوفنتوس يكثف مفاوضاته لضم دي ليخت وبوغبا

أوضحت تقارير أن يوفنتوس عاد ليكثف مفاوضاته من أجل التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس، ولاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن اجتماعاً عقد في مونتي كارلو بين وكيل أعمال دي ليخت وبوغبا مينو رايول ا، وبافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، لمناقشة وضعية اللاعبين.

وأشارت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يبدو الأقرب لضم الدولي الهولندي بسبب الراتب الضخم الذي قدمه، لكن يوفنتوس يحاول عرقلة الصفقة.

في المقابل، ذكر التقرير أن مانشستر يونايتد يريد 150 مليون يورو للموافقة على بوغبا، وأن الفرنسي أقرب للرحيل صوب ريال مدريد بسبب ضغط مدربه زين الدين زيدان.

وكان بوغبا قد انتقل إلى مانشستر يونايتد قادماً من يوفنتوس صيف عام 2016 مقابل ما يقارب 100 مليون يورو.