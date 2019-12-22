يوفنتوس يكشف عن قمصان السوبر الإيطالي باللغة العربية

أعلن يوفنتوس أنه سيخوض مباراة السوبر الإيطالي بقمصان تحمل أسماء اللاعبين والأرقام باللغة العربية، كما أفصح عن طرح القمصان للبيع عبر متجر النادي، بنسخة محدودة، بمبلغ يصل إلى 250 يورو للقميص الواحد.

وتقام مباراة كأس السوبر الإيطالي على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض بين يوفي بطل الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، وخصمه لاتسيو بطل كأس إيطاليا الأحد.

وستكون المملكة العربية السعودية، للسنة الثانية على التوالي المستضيفة لكأس السوبر، بعدما أقيمت نسخة العام الماضي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الذي توج فيه يوفنتوس على حساب ميلان، وهي البطولة الأولى التي كانت للنجم كريستيانو رونالدو بعد انتقاله من ريال مدريد.