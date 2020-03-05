يوفنتوس يكشف مصير بوفون

كشفت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية أن يوفنتوس يسعى لتمديد عقد حارسه جيانلويجي بوفون لموسم آخر، حيث ينتهى عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.

ورحل بوفون (42 عاماً) عن يوفي مطلع الموسم الماضي، وانضم إلى باريس سان جيرمان، قبل أن يعود للبيانكونيري الصيف المنصرم.

وقالت الصحيفة أن مسؤولي يوفنتوس سيكونون سعداء للغاية إذا قرر بوفون الاستمرار مع الفريق لموسم آخر.

وأشار التقرير إلى أن الجميع في يوفنتوس يقدرون دور بوفون وقيادته التي لا تقدر بثمن بالنسبة للمدرب ماوريتسيو ساري والفريق خلال هذه الفترة الصعبة، في ظل صراع المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، وصعوبة موقف البيانكونيري في دوري الأبطال بعد الخسارة أمام ليون.

كان سيلفانو مارتينا، وكيل بوفون، قد أكد في وقت سابق أن حارس يوفنتوس لم يتخذ قراراً بشأن مستقبله حتى الآن، مشيراً إلى أنه سيجتمع مع مسؤولي البيانكونيرى في أبريل المقبل، من أجل الحديث حول الأمر.