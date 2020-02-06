يوفنتوس ينافس بايرن ميونيخ على توقيع ساني

دخل يوفنتوس على خط المفاوضات مع ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، من أجل التعاقد معه بشكل رسمي الصيف القادم.

ومن المنتظر أن يواجه يوفي منافسة شرسة من بايرن ميونيخ الذي يصر بدوره على ضم الألماني وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية، الخميس.

وقررت إدارة سيتي بيع عقد ساني في الصيف مقابل 100 مليون يورو على الأقل، بعد موافقة المدرب بيب غوارديولا على رحيله.

على جانب متصل، يسعى حامل لقب الدوري الإنجليزي إلى ضم لاعب هجومي جديد خلال الصيف، مع توقعات بتعاقده مع ميكيل أويارزبال، مهاجم ريال سوسييداد.