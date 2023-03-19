يوفنتوس ينتزع انتصاراً مستحقاً على حساب إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي

البوابة - انتزع يوفنتوس انتصاراً مثيراً على حساب مستضيفه وغريمه إنتر ميلان وهزمه بهدفٍ دون رد ليلة الأحد في المباراة القوية التي شهدها ملعب سان سيرو ضمن الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإيطالي.

قدم الفريقان عرضاً قوياً تفوق فيه يوفي تكتيكياً وسط ضعف واضح في الشق الهجومي لدى أصحاب الأرض.

ويدين البيانكونيري بهذا الانتصار لنجمه فيليب كوستيتش الذي سجل هدفاً أثار الجدل من حيث صحته بتسديدة أرضية خادعت دفاعات النيراتزوري وحارسه أندريه أونانا في الدقيقة 23.

وشهدت اللحظات ما بعد المباراة مشاحنات بين لاعبي الفريق ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه دانيلو دامبروسيو ظهير إنتر.

يوفنتوس يواصل التألق

بهذه النتيجة، رفع يوفي رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع على سلم الترتيب العام.

فيما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 50 نقطة في المركز الثالث.