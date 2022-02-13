يوفنتوس ينتزع تعادلاً ثميناً من أتالانتا بهدف لمثله

تعادل يوفنتوس مع مستضيفه أتالانتا بهدفٍ لمثله في المباراة المثيرة والقوية التي شهدها ملعب جيويس ضمن المرحلة الـ 25 من بطولة الدوري الإيطالي.

تناوب الفريقان في السيطرة على مجريات اللقاء وإهدار الفرص حتى جاء هدف التقدم بتسديدة صاروخية رائعة من لاعب خط الوسط الأوكراني روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 76.

وبدا أن يوفي في طريقه لتلقي الخسارة السادسة في السيري آ هذا الموسم، إلا أن الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو كل له رأي آخر.

وسجل نجم البيانكونيري هدف التعادل برأسية قوية في الدقيقة 90+2 حارماً صاحب الأرض من تحقيق انتصار مهم.

بهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 46 نقطة من 25 مباراة، بفارق نقطتين عن أتالانتا صاحب المركز الخامس من 24 لقاء.