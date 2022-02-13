  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. يوفنتوس ينتزع تعادلاً ثميناً من أتالانتا بهدف لمثله

يوفنتوس ينتزع تعادلاً ثميناً من أتالانتا بهدف لمثله

منشور 13 شباط / فبراير 2022 - 09:38
مالينوفسكي (يمين) يسجل هدفاً رائعاً في شباك فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس
مالينوفسكي (يمين) يسجل هدفاً رائعاً في شباك فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس

تعادل يوفنتوس مع مستضيفه أتالانتا بهدفٍ لمثله في المباراة المثيرة والقوية التي شهدها ملعب جيويس ضمن المرحلة الـ 25 من بطولة الدوري الإيطالي.

تناوب الفريقان في السيطرة على مجريات اللقاء وإهدار الفرص حتى جاء هدف التقدم بتسديدة صاروخية رائعة من لاعب خط الوسط الأوكراني روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 76.

وبدا أن يوفي في طريقه لتلقي الخسارة السادسة في السيري آ هذا الموسم، إلا أن الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو كل له رأي آخر.

وسجل نجم البيانكونيري هدف التعادل برأسية قوية في الدقيقة 90+2 حارماً صاحب الأرض من تحقيق انتصار مهم.

بهذه النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 46 نقطة من 25 مباراة، بفارق نقطتين عن أتالانتا صاحب المركز الخامس من 24 لقاء.

كلمات دالة:يوفنتوسأتالانتاالدوري الإيطالي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...