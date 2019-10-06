يوفنتوس ينتزع صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على الغريم إنتر

تغلب يوفنتوس على مستضيفه إنتر ميلان بهدفين لهدف على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.

تقدم يوفي في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة من ميرالم بيانيتش وتسديدة من باولو ديبالا، وفي الدقيقة التاسعة سدد كريستيانو رونالدو كرة اصطدمت بالقائم.

في الدقيقة 17، حصل إنتر على ركلة جزاء بسبب لمسة يد على ماتيس دي ليخت، أدرك منها لاوتارو مارتينيز التعادل.

في الدقيقة 33 اضطر أنتونيو كونتي مدرب إنتر لإخراج ستيفانو سينسي وإشراك ماتياس فيسينو بدلاً منه.

وبعد 8 دقائق، سجل رونالدو هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الدقيقة 54 أشرك كونتي أليساندرو باستوني بدلاً من دييغو غودين الذي أصيب بدوره، وفي الدقيقة 62 حل رودريغو بينتانكور وغونزالو هيغواين بدلاً من سامي خضيرة وفيديريكو بيرنارديسكي.

وفي الدقيقة 71 ترك باولو ديبالا مكانه لإيمري تشان، فيما حل ماتيو بوليتانو بدلاً من لاوتارو في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 80 اقتنص البديل هيغواين هدف الفوز بعد تمريرة حاسمة من بينتانكور.

بهذه النتيجة، أنقض يوفنتوس على صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، موقفاً سلسلة انتصارات إنتر ميلان عند 6 مباريات متتالية في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.