يوفنتوس ينفي سعيه لاستقطاب غوارديولا

كشف فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، حقيقة مفاوضات ناديه مع بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لقيادة الفريق بداية من الموسم الجديد، وخلافة ماسيميليانو آليغري.

وقال باراتيتشي، في تصريحات لشبكة "DAZN": "لسنا هنا لصناعة عناوين الصحف، علينا أن نبني أفضل تشكيلة ممكنة، وسنتصرف وفقاً لتوجيهات مدربنا الجديد، لذلك علينا أن ننتظره قبل اتخاذ أي خطوات.

"لدينا أفكار واضحة ونقوم بتقييم الوضع، حتى تنتهي جميع المسابقات، يبدو أنه من العدل أن نبقى هادئين، احتراماً للجميع".

وربطت تقارير عديدة يوفي بالتعاقد مع ماوريتسيو ساري (تشيلسي)، وماوريسيو بوتشيتينو (توتنهام)، وسيموني إنزاغي (لاتسيو)، وبيب غوارديولا.

إلا أن باراتيتشي ألمح إلى إمكانية التعاقد مع ساري أو بوتشيتينو، نظراً لأنهما تأهلا بتشيلسي وتوتنهام على الترتيب، إلى نهائي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال.

وحول شائعات التعاقد مع غوارديولا، صرح: "نحن في عالم غريب، لم نتواصل مطلقاً معه ولم نفكر فيه أبداً، إنه مرتبط بعقد مع سيتي، لذلك الأمر كله يبدو غريباً، نحن نعرف أن هذا هو عالمنا لكن علينا أن نقبل ذلك".

وختم: "باولو ديبالا؟ إنه لاعب رائع، إنه لاعب معنا، ولدينا ثقة كبيرة به، وثبت ذلك من خلال الاستثمار الذي قمنا به لجلبه إلى هنا وتجديد عقده الأخير".