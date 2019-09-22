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يوفنتوس ينوي رفع رأسماله إلى 300 مليون يورو

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2019 - 12:26
فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس

قال يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي أنه يسعى لجمع ما يصل إلى 300 مليون يورو من خلال زيادة رأسمال النادي بعد أن أعلن عن خسارة بقيمة 39.9 مليون يورو في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي.

وفي العام الماضي دفع يوفي الذي أحرز بطولة الدوري المحلي في آخر ثمانية مواسم، 100 مليون يورو إلى ريال مدريد لضم المهاجم كريستيانو رونالدو.

وسيصوت حملة الأسهم على هذا الأمر في 24 أكتوبر، ويتوقع يوفنتوس تسجيل خسائر في السنة المالية 2019-2020.

Via SyndiGate.info


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