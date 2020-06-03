يوفنتوس يوجه أنظاره صوب ديمبيلي

استفسر يوفنتوس عن إمكانية الحصول على خدمات عثمان ديمبيلي نجم برشلونة على سبيل الإعارة كجزء من مخطط انتقال ميراليم بيانتيش إلى كامب ناو الصيف المقبل وفقاً لتأكيدات صحيفة "موندو ديبورتيفو".

ويعد آرتور ميلو الخيار الأول لإدارة البيانكونيري في صفقة المقايضة المتوقعة مع بيانيتش، إلا أن رغبة البرازيلي في الاستمرار مع البارسا تقف حائلًا أمام إتمامها.

وقد أشارت الصحيفة إلى أن يوفي وجه أنظاره بالتالي صوب ديمبيلي، مع التأكيد على الحصول على خدماته معاراً، لأن النادي الإيطالي لا يريد المخاطرة بدفع مبلغ كبير للاعب لا يزال يتعافى من إصابته، وللتأكد من أن الإصابة لم تدمر مسيرته كما يتوقع.

ما قد يساعد في انتقال ديمبيلي إلى آليانز ستاديوم هو وجود فابيو باراتيتشي على رأس إدارة يوفي، وهو من أكبر المعجبين بالدولي الفرنسي، كما أنه يرتبط بعلاقة مميزة وقوية للغاية مع وكيله، وهي تفاصيل قد تساعد كثيراً في سير الصفقة بالاتجاه الصحيح.

ويبدو سعي إدارة بطل إيطاليا للتعاقد مع صاحب الـ 23 عاماً منطقياً إلى حد كبير بالنظر إلى قائمة الفريق الحالية، فمع تقدم خوان كوادرادو في العمر وبلوغه عامه الثاني والثلاثين، وخروج فيريدريكو بيرنارديسكي من حسابات ماوريتسيو ساري، بات دعم مركز الجناح ضرورة ملحة.

في المقابل، لن يمانع برشلونة بالتفريط في لاعبه الفرنسي سواء على سبيل الإعارة أو إذا تلقى عرضاً مادياً مميزاً مقابل بيعه بصورة دائمة (رغم صعوبة أو استحالة ذلك بالنسبة ليوفنتوس حالياً) خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية النابعة من فيروس كورونا.

وكان ديمبيلي قد انضم إلى برشلونة في صيف 2017 بعد عام وحيد قضاه مع بوروسيا دورتموند وظهر معه بمستوى مميز للغاية، ما دفع إدارة جوسيب ماريا بارتوميو لاستقدامه لكتالونيا مقابل أكثر من 100 مليون يورو حتى يخلف نيمار، المنتقل حينها إلى باريس سان جيرمان.

لكن لم تفلح موهبة رين في إثبات نفسها مع برشلونة حتى الآن، إذ تعرض النجم الشاب للعديد من الإصابات أبعدته بصورة طويلة عن الملاعب آخرها كان في نوفمبر الماضي قبل خضوعه لعملية جراحية في فبراير ستجعله يفوت هذا الموسم ويعود في أغسطس المقبل.

يذكر أن بعض التقارير الإيطالية أشارت إلى أن يوفنتوس كان مهتماً أيضاً بجان كلير توديبو ليكون جزءاً من مقايضة بيانيتش، مع وجود أنباء أخرى عن اهتمام بجوردي آلبا وسامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش وآنسو فاتي.