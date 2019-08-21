يوفيتش: شائعات رحيلي عن ريال مدريد مضحكة

قرر لوكا يوفيتش المهاجم الجديد لريال مدريد الخروج عن صمته والرد على الشائعات التي تحدثت عن رحيله عن الملكي، على الرغم من انتقاله إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفي قادماً من آينتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو.

ونقلت صحيفة "نوفيستي" الصربية، عن المهاجم الصربي قوله: "مثل هذه القصص تجعلني أضحك (يقصد الحديث عن رحيله)، ودائماً وسائل الإعلام تخرج هذه الأمور، اعتدت على الشائعات منذ بداية مسيرتي الاحترافية، والوقت وحده سيكشف الحقيقة.

"يثق المدرب زين الدين زيدان بي، ورأيه بي لم يتغير خلال الفترة الماضية التي عملنا بها معاً، أنا أتعلم منه بشكل يومي، وأشعر بالرضا، خاصة أنه كان أحد أساطير الكرة، ويعتبر من أفضل المدربين في العالم، ولدي استعداد لتقديم أقصى ما عندي، وكل ما أستطيع القيام به، لكني الآن أنتظر اللعب بشكل فوري، وسأزيد من أهدافي عن طريق العمل بجد.

"شعرت بإحساس رائع عندما خضت أول مباراة بقميص أعظم نادٍ في العالم، ومشاعري كانت إيجابية، بعدما نجحنا بالفوز على سيلتا فيغو، وأظهرنا للجميع من نحن، أتمنى الحصول على المزيد من الدقائق خلال ما تبقى من الموسم الجديد.

"من أفضل الأمور التي حصلت في مسيرتي الكروي اللعب إلى جانب كريم بنزيمة والكبار في عالم كرة القدم وأنا في سن مبكرة، لأنه مهاجم رائع ولديه خبرة كبيرة، وأنا أحاول التعلم منه".

وختم صاحب الـ 21 عاماً حديثه بقوله: "استقبلني جميع لاعبي ريال مدريد بشكل جيد للغاية، ولدي علاقة جيدة مع الجميع، ونقوم بالضحك كثيراً داخل غرفة خلع الملابس".

يذكر أن التقارير ربطت يوفيتش بانتقال محتمل إلى ميلان خلال الأيام الأخيرة.