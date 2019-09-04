يوفيتش: كانت بدايتي صعبة في مدريد ولا أخشى رونالدو

تحدث المهاجم لوكا يوفيتش عن الأسباب وراء البداية الصعبة لمشواره رفقة ريال مدريد منذ وصوله هذا الصيف.

وتعاقد الميرينجي مع الدولي الصربي مقابل قرابة 70 مليون يورو، لكن نجم آينتراخت فرانكفورت السابق تعرض للإصابة خلال التحضيرات ولم يسجل رسمياً حتى الآن.

وقال يوفيتش لوسائل الإعلام في معسكر بلاده: "يتحسن الأمر الآن بعد المعاناة خلال الفترة التحضيرية، كنت مصاباً، ثم تعرضت للطرد كذلك.

"الأمر ليس سهلاً للاعب شاب، لكني أعتقد أني تعاملت مع الأمر بأفضل شكل ممكن وبت مستعداً للتحديات".

وعن لقاء بلاده مع البرتغال: "11 لاعباً أمام 11 لاعباً آخر، وليس فقط (كريستيانو) رونالدو على حد علمي من سنواجه.

"إنه الأفضل، لكن الفريق يضم عدة لاعبين جيدين ويمكننا خلق المشاكل، من المهم التركيز والخروج بالنتيجة".

وتعرضت صربيا لهزيمتين ثقيلتين أمام ليتوانيا وأوكرانيا ضمن تصفيات يورو 2020، وعلى إثرها تم إقالة المدرب وتعيين آخر.